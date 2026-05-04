LSDM: “Safe City” nuk i shërben sigurisë së qytetarëve, por kontrollit partiak dhe monitorimit të opozitës
Qytetarët po marrin mesazhe të rreme nga “Safe City” me mashtrime dhe linqe rë rrejshme. Një mashtrim i ri i madh po përhapet përmes sistemit që qeveria e promovoi si “të sigurt”.
Nëse nuk mund t’i mbrojnë të dhënat dhe sistemin nga sulmet dhe mashtrimet e jashtme, atëherë është mjaft e qartë pse LSDM kundërshtoi futjen e “Safe City”.
Kjo është prova më e mirë se sistemi mund të abuzohet lehtësisht, përfshirë edhe për qëllime politike.
Nëse nuk mund ta mbrojnë atë nga mashtrimet e zakonshme, imagjinoni se çfarë mund të bëjnë kur duan ta përdorin atë kundër kundërshtarëve politikë, opozitës ose qytetarëve që nuk pajtohen.
Kjo është arsyeja pse e shfuqizuan qeverinë teknike me shpejtësinë e dritës.
Qeveria teknike ishte pengesa e fundit që lejonte kontrollin dhe depërtimin në punën e ministrive.
Me shfuqizimin e saj, Mickoski dhe VMRO-OKG duan ta përdorin të gjithë sistemin pa pengesa - pa qenë në gjendje opozita të hyjë në ministri dhe të shohë se çfarë keqpërdorimesh, tenderash dhe abuzimesh po bëhen me paratë e qytetarëve.
Kjo nuk është rastësi, por një plan. OBRM-PDUKM po e shndërron “Safe City” nga një projekt për sigurinë e qytetarëve në një projekt për kontrollin e qytetarëve. LSDM paralajmëroi që në fillim. Pa një ligj për kontrollin e të dhënave, “Safe City” nuk i shërben sigurisë së qytetarëve, por kontrollit partiak dhe monitorimit të opozitës", thonë nga LSDM./Telegrafi/