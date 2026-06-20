LSDM: Rikonstruimi i Qeverisë nuk do t'i zgjidh problemet e qytetarëve
LSDM, në një deklaratë, e vlerësoi rikonstruimin e paralajmëruar të Qeverisë si një shfaqje politike që, sipas partisë, nuk mbështet reforma thelbësore apo ndryshime në politika.
Partia opozitare thotë se ndërsa qytetarët përballen me sfida ekonomike, rritje çmimesh dhe një standard të ulët jetese, shumica qeverisëse po merret me ndryshime personeli në vend që të zgjidhë problemet reale.
Deklarata thekson se bisedimet e paralajmëruara midis OBRM-PDUKM-së dhe ZNAM nuk sjellin ndryshime thelbësore, por përfaqësojnë një përpjekje për, siç deklarojnë ata, "të verbojnë publikun".
LSDM akuzon Qeverinë se nuk po i përgjigjet sfidave ekonomike, duke përmendur një rënie të investimeve, një deficit të lartë buxhetor dhe emigrimin e të rinjve si probleme kryesore me të cilat, sipas tyre, po përballet vendi.
Partia vlerëson se rindërtimi pa reforma të vërteta, përgjegjësi dhe një ndryshim në kursin politik nuk mund të sjellë përmirësim të situatës.
"Qytetarët nuk duan ministra të rinj që do të vazhdojnë me të njëjtat politika, por rezultate konkrete dhe përgjegjësi", thotë LSDM.
Sipas partisë opozitare, problemi nuk është vetëm tek zyrtarët individualë, por edhe tek politikat e zbatuara nga qeveria aktuale.