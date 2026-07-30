Klekovski: Nuk dua të jap afate për ujin e pijshëm në Gostivar
Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski sot në Shtip në përgjigje të pyetjes së një gazetari, refuzoi të jepte një afat të mundshëm për kthimin e ujit të pijshëm në Gostivar.
Mickoski më parë zbuloi nga Dellçeva pse uji në Gostivar nuk është ende i pijshëm, por mund të përdoret vetëm për përdorim teknik, kishte baktere të mbetura në instalime.
"Duam të jemi sa më të sigurt që të jetë e mundur, kështu që testet monitorohen, mostrat merren çdo ditë nga disa pika përdoruesish, kur më shumë prej tyre të jenë të përshtatshme, furnizimi me ujë do të jetë në gjendje të përdoret. Testet duhet të jenë të përshtatshme në tre pika përdoruesish.
Mund të ketë një test të papërshtatshëm dhe do të duhen përsëri tre ditë të tjera, dhe për këtë arsye është mosmirënjohëse për mua të spekuloj me ditë të tëra", tha Klekovski.
Pas hiperklorimit, u përcaktua se bakteret fekale ishin hequr plotësisht nga rrjeti, por për shkak të periudhës së gjatë të mospërdorimit dhe pastrimit intensiv të instalimeve, siç tha më parë Mickoski, një bakter i ri i mbetur tani është shfaqur në tuba./Telegrafi/