LSDM: Rikonstruimi i qeverisë, luftë për karrige
Nga LSDM thonë se në koalicionin qeverisës, mbretëron kaosi. Sipas tyre, partia ZNAM nuk ekziston më. Mbeten vetëm dy - Maksim Dimitrievski dhe Goran Minçev.
"OBRM-PDUKM mbështet Minçev, ndërsa Makso kërkon një pozicion më të mirë për veten e tij. Të gjithë e dinë se kanë mbetur vetëm disa muaj për tendera, përpara se Mickoski të shpallë zgjedhje. Situata në OBRM-PDUKM nuk është më e mirë. Ministri i Brendshëm është në konflikt të hapur me ministrat e tjerë. Të gjithë duan të qëndrojnë në karrigen e tyre".
"Ditët po numërohen mbrapsht deri në një thesar shtetëror të zbrazët, kështu që të gjithë po nxitojnë me tenderët e tyre. Ndërsa publikut i paraqiten "rezultate të mira", pas dyerve të mbyllura të Pallatit të Bardhë po zhvillohet një luftë për poste dhe përfitime personale".
"Nëse rezultatet e kësaj qeverie janë kaq të mira, pse atëherë rikonstruim? Ndërsa qytetarët po shikojnë portofolet dhe frigoriferët bosh, pas mureve të qeverisë po zhvillohet një luftë për më shumë tendera dhe më shumë pasurim personal. Kështu duket kur një grup i krimit të organizuar është në pushtet. Kur kreu i bandës së Mickoskit drejton politikën, shpërthejnë luftëra midis klaneve kriminale".
"Nëse nuk bien dakord për qëndrimet, do të ketë një justifikim të sajuar për zgjedhje. Buxheti është bosh dhe ata po nxitojnë të marrin edhe më shumë borxhe. Vetëm në dy vjet, ata kanë ngarkuar 2.5 miliardë euro borxh të ri mbi shpinën e popullit. Qindra tendera dhe qindra miliona përfunduan në xhepat e këtyre kriminelëve me pasaporta dhe shtetësi bullgare. Ndërkohë, njerëzit e zakonshëm presin nga 10 orë në kufi, të rinjtë po mendojnë të largohen, fermerët po përpiqen të mbijetojnë, punëtorët po përpiqen të sigurojnë jetesën dhe pensionistët kanë më pak para muaj pas muaji", thonë nga LSDM.