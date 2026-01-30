LSDM: Qeveria e Mickoskit të gjejë para për rritjen e pagës minimale prej 600 eurosh për punëtorët
LSDM kërkon nga qeveria që të gjej para për rritjen e pagës minmale në 600 euro.
"Nuk mund të ketë para për tendera kriminale pa pasur para për punëtorët. Në vend që të gjejë justifikime për mosrritjen e pagave, qeveria e Mickoskit duhet të sigurojë para për rritjen e pagës minimale me 600 euro.
Maqedonia sot ka pagën minimale më të ulët në rajon dhe në Evropë. Pasojat janë tashmë të dukshme. Punëtorët e kualifikuar nga Maqedonia po largohen jashtë vendit në masë, të rinjtë po emigrojnë, dhe "punëtorët ekonomikë" po importohen tek ne.
Gjatë qeverisjes së LSDM-së, paratë përfunduan tek qytetarët, ne e rritëm pagën minimale nga 8.000 denarë në mbi 20.000 denarë dhe pagën mesatare nga 22.000 denarë në mbi 42.000 denarë.
Duke marrë parasysh gjendjen gjithnjë e më të vështirë ekonomike të punëtorëve dhe kërkesat e Federatës së Sindikatave, LSDM ka përgatitur zgjidhje të reja ligjore për: rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe ngrirjen e pagave të zyrtarëve.
Ja ku është një zgjidhje ligjore në tavolinë, tani do të shohim se cilat palë do të jenë në anën e punëtorëve dhe cilat do të mbeten në anën e tenderëve", thonë nga LSDM./Telegrafi/