LSDM: Pas ngjarjes tragjike në Shkup kërkojmë dorëheqjen e Toshkovskit
LSDM sot përmes një kumtese thotë se tragjedia në lagjen Taftalixhe të Shkupit, ku humbën tragjikisht dy jetë, një nënë dhe një fëmijë, tregoi mangësi serioze të institucioneve për mbrojtje nga dhuna në familje.
Nga atje kujtojnë se për dy vjet u raportua dhunë në familje, fizike dhe psikologjike. Kishte deri në 12 raportime për bashkëshortin, i cili kishte edhe akuza të tjera, dhe në rastin e fundit, tek ai u gjetën drogë.
"Institucionet u njoftuan, u bë një raport, kishin informacione, kishte indikacione për rrezik, dhe me reagimin e tyre joadekuat, nuk i mbrojtën viktimat. Pançe Toshkovski dështoi, Ministria e Brendshme dështoi, Qendrat për Punë Sociale dështuan, i gjithë sistemi institucional, shtetëror dështoi. Procedura formale, mosrespektimi i dispozitave ligjore për ndjekjen penale të dhunës në familje sipas detyrës zyrtare, mungesa e një reagimi në kohë çuan në vdekjen tragjike të një nëne dhe fëmije. Vetëm disa muaj më parë, në Veles, një grua e re nuk u mbrojt, edhe pse raportoi ngacmim, institucionet nuk reaguan në mënyrë të përshtatshme dhe ajo u vra së bashku me babanë e saj. Vetëm në vitin 2026, katër jetë humbën për shkak të dhunës në bazë gjinore dhe dhunës në familje", thonë nga LSDM.
Nga LSDM kërkojnë dorëheqjen e Ministrit të Brendshëm, si dhe një hetim të mirëfilltë që do të përcaktojë përgjegjësinë e të gjithë zyrtarëve nga Ministria e Brendshme, qendrat për punë sociale dhe të gjitha institucionet e tjera me emër.
"Problemi fillon nga lart! Tani Toshkovski është kujtuar të dërgojë telegrame, kur dikush merr telegrame ngushëllimi? Ai duhej të kishte marrë diçka deri tani. Përgjegjësia është e atij që drejton sistemin dhe nuk mund t'i kalohet dikujt tjetër. I vetmi telegram që duhet të dërgojë tani është dorëheqja e tij", thuhet në reagimin e partisë./Telegrafi/