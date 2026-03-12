LSDM: OBRM-PDUKM-ja po e çon vendin drejt izolimit
LSDM akuzon OBRM-PDUKM-në dhe Mickoskin se po gënjejnë për gjithçka që ka thënë paraprakisht. Zëdhënësja e kësaj partie Bogdanka Kuzeska theksoi se porosia e komisioneres Kos ishte e qartë.
Sipas saj pushteti po e çon vendin drejt izolimit.
“Komisionerja për zgjerim Marta Kos paralajmëroi për “ndikimet toksike të Rusisë dhe të tjerëve” dhe dërgoi mesazh të qartë në emër të BE-së, nuk ka vend për kuaj të Trojës. Për fat të keq, Maqedonia sot ka pikërisht shembull të tillë me OBRM-PDUKM-në, me zv.kryeministrin e tyre i cili ka takime me “ujqit e natës” të Putinit, me lidhjet me Moskën, me partinë simotër SNS dhe me paratë kineze".
"Qytetarët e dinë, perspektiva evropiane e shtetit është reale dhe e arritshme, por Mickoski e shtyn Maqedoninë në izolim”, deklaroi Bogdana Kuzeska nga LSDM.