LSDM: Në vend të një uljeje prej 2.5 denarësh të derivateve të naftës, kemi rritje për 7 denarë
Çmimet e karburantit në vend janë rritur përsëri. Edhe pse Hristijan Mickoski njoftoi një ulje çmimi, në vend të kësaj, qytetarët morën një rritje të re çmimi prej 7 denarësh për litër, akuzojnë nga LSDM.
"Një tjetër gënjeshtër nga Mickoski që godet drejtpërdrejt xhepat e qytetarëve. Këto janë masat e koalicionit të tenderëve OBRM-PDUKM/ZNAM. Qytetarët po i çmendin. Në vend të një uljeje prej 2.5 denarësh - një rritje çmimi prej 7 denarësh.
Kjo është rritja e dytë serioze dhe qeveria nuk po merr asnjë masë për të mbrojtur standardin e jetesës.
Rritja e çmimeve të benzinës do të shkaktojë një valë të re rritjesh çmimesh - të ushqimit, produkteve bazë dhe madje edhe të energjisë elektrike. Pasi çmimet e karburanteve të stabilizohen, çmimet në supermarkete do të mbeten të larta.
Vetëm për një javë, qytetarët paguan 3 milionë euro shtesë. Me rritjen e re, kjo shumë do të arrijë në 4.5 milionë euro në javë, që është një goditje e drejtpërdrejtë për buxhetet familjare dhe ekonominë.
Ndërsa vendet në rajon po ndërmarrin hapa konkretë për të ndihmuar qytetarët, qeveria jonë hesht dhe interesohet vetëm për interesat e veta të biznesit dhe tenderët.
LSDM ka përgatitur një pako zgjidhjesh ligjore që do t'ia paraqesë Kuvendit:
-Ulja e TVSH-së për karburantet nga 18% në 5%-Ulja e akcizës për 4 denarë-0% TVSH për produktet ushqimore bazë-Përgjysmimi i çmimeve të taksave rrugore", thuhet në kumtesën e LSDM-së./Telegrafi/