LSDM: Mirëpresim deklaratat e Magyar, koha është për drejtësi për Gruevskin
Nga partia opozitare maqedonase LSDM thonë se e mirëpresin mesazhin e fituesit të zgjedhjeve në HUngari, Peter Magyar nga konferenca e sotme për shtyp.
Nga LSDM thonë se "Qeveria e re hungareze nuk do të ofrojë më strehim për njerëzit që ikin nga drejtësia".
"Magjari deklaroi shprehimisht se Hungaria do të ekstradojë ata që fshihen në territorin e saj dhe e etiketoi drejtpërdrejt Nikola Gruevskin si kriminel. Gruevski, i cili iku nga drejtësia në vitin 2018 dhe u fsheh për vite me radhë nën mbrojtjen e Viktor Orban. Ky është fundi përfundimtar i epokës në të cilën Budapesti ishte një strehë e sigurt për zyrtarët e dënuar të korruptuar".
"Drejtësia nuk njeh datë skadimi. Vendimet e gjykatës duhet të zbatohen. Grupi i krimit të organizuar OBRM-PDUKM dhe Hristijan Mickoski e kanë mbrojtur dhe mbrojtur shefin e tyre Gruevskin për vite me radhë. Tani ka ardhur koha që drejtësia më në fund të vihet në vend dhe që Gruevski të vuajë dënimin e tij në Maqedoni. Qytetarët e kanë pritur këtë moment për një kohë të gjatë", thonë nga LSDM.