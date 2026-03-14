LSDM: Mbi 200,000 punëtorë mezi mbulojnë nevojat bazë të jetesës, pagat duhet të rriten
LSDM akuzoi se pagat në Maqedoni janë të ulëta, ndërsa çmimet e produkteve bazë dhe energjisë janë vazhdimisht në rritje, dhe qeveria e udhëhequr nga kryeministri Hristijan Mickoski, sipas partisë, nuk po merr masa për të përmirësuar standardin e jetesës së qytetarëve.
LSDM thotë se më shumë se 200,000 punëtorë në vend mezi mbulojnë shpenzimet bazë të jetesës.
"Punëtorët në Maqedoni mezi po ia dalin mbanë. Mbi 200,000 punëtorë mbijetojnë me paga që nuk mund të mbulojnë as nevojat bazë të jetesës", thuhet në reagim.
Partia kritikon qeverinë për refuzimin e rritjes së pagave minimale në 600 euro dhe pretendon se në vend që të mbështesë punëtorët, kryeministri fyen ata që kërkojnë të ardhura më të larta.
Sipas LSDM-së, Mickoski deklaroi se pagat në administratën publike janë të mira "duke marrë parasysh se sa punojnë", dhe se ata nuk kanë nevojë për leje vjetore, e cila, siç deklarojnë ata, është një nënvlerësim i punës së punëtorëve.
Partia gjithashtu thekson se rritja e çmimeve të naftës po rrit më tej çmimet e ushqimit dhe produkteve bazë.
Ata shtojnë se me këtë ritëm të rritjes së çmimeve, pagat po humbasin vlerë çdo ditë dhe paralajmërojnë se ekonomia nuk mund të konsiderohet e fortë nëse pagat e punëtorëve mbeten të ulëta.