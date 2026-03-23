LSDM: Masat e Mickoskit nuk kanë efekt, përsëri janë rritur çmimet e derivateve të naftës
LSDM sot ka reaguar lidhur me ngritjen e çmimit të derivateve të naftës në Maqedoni.
Nga atje thonë se ajo që kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, parashikoi dhe paralajmëroi gjatë gjithë kohës, është konfirmuar.
"Një ditë pas konferencës për shtyp të Hristijan Mickoskit, kemi një rritje të re të çmimit të naftës prej 3.5 denarësh. Rritja e çmimit nuk u pengua, nafta u shtrenjtua dhe që nga sonte çmimi i naftës do të jetë 95.5 denarë për litër. Vetëm për tre javë, kjo është rritja e tretë e çmimit të naftës, me rritjen totale që arrin në 24.5 denarë për litër.
Ulja e TVSH-së nga 18% në 10% nuk ka efekt, qytetarët po paguajnë karburant më të shtrenjtë, por më e keqja është se me këtë rritje, rritja e çmimeve të ushqimeve do të vazhdojë. Spirala është aktivizuar, vaji i gatimit është mbi 100 denarë, vezët mbi 300 denarë, frutat dhe perimet mbi 100 denarë për kilogram, dhe rritje të tjera do të vijnë. Është turp që Mickoski nuk merr masa për të ulur çmimet dhe në të njëjtën kohë merret me defokusin dhe sillet si redaktor i një shtypi të verdhë", thonë nga LSDM.
Njerëzit presin masa për të ulur çmimet dhe në vend të krizës, siç theksojnë nga LSDM, ai po përhap lajme të rreme dhe skandale, siç është përballja me pandeminë Covid dhe vaksinat.
"Fakti që Mickoski dhe OBRM-PDUKM kanë një rënie historike të mbështetjes nuk do të thotë se ai duhet të abuzojë dhe të turpërojë pozicionin që mban, sepse duke vepruar kështu ai turpëron si Maqedoninë ashtu edhe qytetarët e saj.
Sigurisht që Mickoski po tregon fytyrën e tij të vërtetë, ai nuk ka kapacitet as për burrë shteti dhe as për politikë ekonomike, një diletant i vërtetë", shtojnë nga atje./Telegrafi/