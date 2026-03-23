LSDM: Masa e vonuar e qeverisë pa efekt, karburantet sërish do të shtrenjtohen
Nga partia maqedonase opozitare LSDM, thonë se masa e Qeverisë për të ulur TVSH-në për karburantet nga 18% në 10% është e vonuar dhe joefektive. Nga LSDM thonë karburantet do të shtrenjtohen përsëri dhe qytetarët nuk do të ndiejnë asgjë.
"Në tre javët e fundit, ndërsa Mickoski priste dhe nuk bënte asgjë, çmimet e karburanteve janë rritur ndjeshëm - nafta është rritur me gjithsej 21 denarë, dhe sot pritet një rritje e re e çmimit prej 4 deri në 6 denarë shtesë. Ky është konfirmim se masa gjysmë e pavullnetshme e Mickoskit nuk do të parandalojë rritjen e çmimeve, qytetarët do të paguajnë karburant edhe më të shtrenjtë dhe çmimet e ushqimeve do të vazhdojnë të rriten".
"Reagimi i vonuar i Qeverisë po u kushton shtrenjtë qytetarëve - mbi 4.5 milionë euro më shumë janë paguar për karburant, dhe ndërkohë, është aktivizuar një spirale rritjeje e çmimeve të ushqimeve. Sot tashmë mund të shohim se vaji i gatimit është mbi 100 denarë, vezët mbi 300 denarë, dhe çmimet e frutave dhe perimeve po rriten vazhdimisht dhe tashmë janë mbi 100 denarë për kilogram".
"Natyrisht, qeveria e Mickoskit po shmang zgjidhjet thelbësore për të ulur çmimet sepse mbron interesat e biznesit të OBRM-PDUKM-së që përfitojnë nga çmimet e larta. Realiteti është se çmimet po rriten, pagat nuk po rriten dhe qeveria e Mickoskit nuk ka asnjë plan dhe as nuk dëshiron të bëjë asgjë. Kjo do të thotë rritje e varfërisë, frigoriferë bosh dhe ulje e standardit të jetesës së qytetarëve", thonë nga LSDM.
LSDM kërkon përsëri që Qeveria të pranojë menjëherë masat e propozuara që do të sjellin vërtet një ulje të çmimeve dhe do t'i ndihmojnë qytetarët: uljen e TVSH-së për karburantet në 5%, uljen e akcizave me 4 denarë, 0% TVSH për produktet ushqimore bazë dhe përgjysmimin e çmimeve të taksave rrugore.