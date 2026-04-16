LSDM: Ligji i ri për arsim të lartë do t’i largojë të rinjtë nga vendi
Nga partia opozitare maqedonase, LSDM, thonë se nuk do ta mbështesin Ligjin për arsim të lartë. Sekretari i përgjithshëm i partisë Aleksandar Sasha Dimitrieviq tha se ligji do t’i përzë të rinjtë nga vendi dhe nuk sjellë asgjë të mirë për komunitetin akademik.
“Propozim-ligjin për arsim të lartë disa herë e kemi komentuar dhe ai është ligj me të cilin absolutisht do t’i përzë të rinjtë nga Maqedonia dhe ligji i cili absolutisht nuk sjellë asgjë të mirë për shoqërinë".
"Gjatë ditëve të ardhshme do të kemi koordinim me grupin e deputetëve në të cilën do të marrim qëndrime më konkrete rreth ligjit”, tha Aleksandar Sasha Dimitrieviq, sekretar i përgjithshëm i LSDM-së.
