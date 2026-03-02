LSDM: Debakël i Mickoskit, rënie historike e investimeve të huaja për 729 milionë euro
Nga partia opozitare maqedonase LSDM, thonë se me Hristijan Mickoskin në krye të Qeverisë, në vitin 2025 ka një rënie të investimeve të huaja me një shifër marramendëse prej 729 milionë eurosh krahasuar me vitin 2024.
Sipas LSDM-së, të dhënat e fundit ekonomike nga Banka Popullore tregojnë rënie dramatike të investimeve të huaja direkte në vitin 2025 prej 61%.
"Për shkak të politikave të LSDM-së, në vitin 2024 investimet e huaja direkte arritën në 1 miliard e 196 milionë euro, ndërsa në vitin 2025 me Mickoskin ato u ulën në vetëm 467 milionë euro. Debakël. Por për këtë arsye ka para për tendera kriminale, 161 tendera për një kompani, 51 për një të dytë, 74 tendera për një kompani të tretë afër qeverisë. OBRM-PDUKM-së i intereson vetëm biznesi i saj privat".
"Gjatë qeverive të LSDM-së, u hapën 16 fabrika të reja si rezultat i investimeve të huaja direkte - gjigantë. Mbi 10,000 vende të reja pune u gjeneruan vetëm në zonat e zhvillimit teknologjik-industrial. Çfarë po ndodh tani me Mickoskin dhe OBRM-PDUKM-në? Ka një rënie historike të investimeve dhe humbje të mijëra vendeve të punës. Gjigandi gjerman Aktiv konfirmoi zyrtarisht se po tërhiqet nga Shkupi, duke lënë 400-500 punëtorë të papunë. Linjat e prodhimit po shkurtohen në fabrikën Dura. Magna ka ndaluar zgjerimin e saj të paralajmëruar më parë. Mijëra vende pune janë në rrezik serioz", thonë nga LSDM.