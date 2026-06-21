LSDM: Çmimet rriten por pagat jo, investimet e huaja direkte janë ulur me rreth 60 përqind
LSDM vlerësoi se në vend të një standardi më të mirë jetese dhe pagave më të larta, qytetarët janë përballur me probleme ekonomike dhe fuqi blerëse të reduktuar në dy vitet e fundit.
Partia opozitare pretendon se pagat nuk ndjekin rritjen e çmimeve dhe se një familje me katër anëtarë ka nevojë për pothuajse 70,000 denarë për të mbuluar shpenzimet themelore.
Sipas LSDM-së, pothuajse i gjithë deficiti i planifikuar buxhetor për vitin 2026 është shpenzuar deri në qershor, prandaj, siç deklarojnë ata, ribalancimi i buxhetit është i pashmangshëm.
Partia gjithashtu thekson se në dy vitet e fundit, investimet e huaja direkte janë ulur me rreth 60 përqind, ndërsa borxhi publik është rritur me mbi 2.5 miliardë euro.
"Dy vjet të qeverisjes së Mickoskit janë dy vjet premtimesh të paplotësuara, dështim ekonomik dhe izolim", deklaruan nga LSDM.