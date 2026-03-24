LSDM: Çmimet e naftës janë rritur, çmimet në supermarkete po rriten gjithashtu
Nga LSDM sot akuzojnë se vetëm një ditë pas konferencës për shtyp të Hristijan Mickoskit, kemi një rritje të re të çmimit të naftës me 3.5 denarë dhe tani kushton 95.5 denarë për litër.
"Kjo është rritja e tretë, me rritjen totale që arrin në 24.5 denarë për litër.
Kaq për “masën” e Mickoskit. Sigurisht, Mickoski po tregon fytyrën e tij të vërtetë – ai nuk ka kapacitet as për burrë shteti dhe as për politikë ekonomike, një diletant i pastër.
Ulja e TVSH-së nga 18% në 10% nuk ka efekt. Qytetarët po paguajnë më shumë për karburant, dhe me të po përshpejtohet edhe rritja e çmimeve të ushqimeve.
Çmimet në supermarkete po rriten, vaji i ullirit, vezët, mishi, perimet, gjithçka është më e shtrenjtë, qytetarët e ndiejnë këtë në xhepat e tyre çdo ditë.
LSDM paralajmëron: pa ndërhyrje urgjente në çmimet e ushqimeve, kriza do të thellohet dhe varfëria do të rritet.
Prandaj, Qeveria duhet menjëherë të pranojë masat e propozuara të LSDM-së: 0% TVSH për ushqimet, ulje të akcizave për 4 denarë dhe ulje të TVSH-së për karburantet në 5%", thonë nga LSDM./Telegrafi/