LSDM: 100 denarë për litër naftë, një rritje e re pasi Mickoski njoftoi ulje çmimesh
Çmimet e naftës po rriten përsëri sot, për herë të tretë radhazi, pasi Mickoski njoftoi uljen e çmimit. Tani një litër naftë do të kushtojë pothuajse 100 denarë, thonë nga LSDM.
"Siç e kemi thënë tashmë, sa herë që Mickoski shpall masa për uljen e çmimeve, menjëherë pason një rritje e re e çmimit.
Pas njoftimeve të tij, jo një herë, por tre herë, çmimi i naftës është rritur.
Qytetarët tashmë kanë frikë nga njoftimet e Mickoskit.
Ata e dinë se gjithçka do të bëhet më e shtrenjtë, sepse me rritjen e çmimit të naftës, transporti, ushqimi dhe çmimet e tjera bëhen më të shtrenjta.
Tani është konfirmuar se çdo "masë" e Mickoskit për të ulur çmimet - sjell një rritje të re të çmimit", thonë nga LSDM./Telegrafi/
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