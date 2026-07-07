Lotina shkëlqen në pritje të ëmbël, publikon fotografi nga pushimet me Mozzikun
Lotina Haziri po shijon një nga periudhat më të bukura të jetës së saj. Pak ditë pasi bëri publike se është në pritje të fëmijës së parë me reperin Mozzik, ajo ka ndarë me ndjekësit momente nga pushimet në Greqi.
Në një set fotografish të publikuara në rrjetet sociale, Lotina është shfaqur e relaksuar, duke mos ngurruar të ekspozojë barkun e rrumbullakosur të shtatzënisë.
Ajo ka ndarë pamje nga ditët pranë detit, ushqimet që ka shijuar gjatë pushimeve, si dhe momente të qeta larg angazhimeve të përditshme.
Lotina Haziri/Instagram
Në një prej fotografive shfaqet edhe Mozzik, i cili po e shoqëron në këtë periudhë të veçantë të jetës së tyre.
Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë, Lotina konfirmoi publikisht se është në pritje të ëmbël, duke zbuluar se ajo dhe Mozzik do të bëhen prindër për herë të parë. /Telegrafi/
Lotina Haziri/Instagram
Lotina Haziri/Instagram
Lotina Haziri/Instagram
Lotina Haziri/Instagram
Lotina Haziri/Instagram
Lotina Haziri/Instagram
Lotina Haziri/Instagram