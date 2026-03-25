Lotaria Amerikane bëhet edhe më e vështirë, DASH publikon ndryshimet e rregullave për aplikantët - kushtet që duhet të plotësojnë
Shtetet e Bashkuara kanë finalizuar rregulla të reja për Programin e Vizave të emigrantëve të Diversitetit, e njohur ndryshe si Lotaria Amerikane, duke futur kërkesa më të rrepta për verifikimin e identitetit për aplikantët.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së publikoi rregulloren përfundimtare në Regjistrin Federal nën titullin “Vizat: Përmirësimi i Verifikimit dhe Luftimi i Mashtrimit në Programin e Vizave të emigrantëve të Diversitetit”.
Sipas njoftimit zyrtar ky rregull do të hyjë në fuqi më 10 prill 2026 dhe sipas rregullores së përditësuar, individët që hyjnë në programin e Lotarisë duhet të japin informacion më të detajuara.
Nis që me një pasaportë të vlefshme dhe e paskaduar si pjesë të formularit të tyre elektronik të regjistrimit.
Aplikantët gjithashtu do të duhet të ngarkojnë një skanim të faqes/faqeve biografike dhe të nënshkrimit të pasaportës kur dorëzojnë regjistrimin e tyre.
Zyrtarët thonë se ndryshimi është hartuar për të forcuar verifikimin e identitetit dhe për të zvogëluar hyrjet përmes mashtrimeve në program.
Çdo vit, deri në 55,000 viza emigrantësh vihen në dispozicion përmes një procesi të kompjuterizuar përzgjedhjeje të rastësishme.
Megjithatë, autoritetet thonë se programi është përballur prej kohësh me sfida që lidhen me regjistrime mashtruese, aplikime të dyfishta dhe dorëzime të bëra nga palë të treta pa dijeninë e individëve të përfshirë.
Sipas Departamentit të Shtetit, kërkesa për dokumentacion pasaporte do të ndihmojë në sigurimin që pjesëmarrjet në Lotari të jenë të lidhura me individë të vërtetë dhe do ta bëjë më të vështirë për agjentët ose ndërmjetësit të paraqesin aplikime të shumëfishta duke përdorur informacionin e personave të tjerë. Zyrtarët kanë vënë në dukje më parë se skemat e organizuara në disa vende kanë përfshirë paraqitjen e një numri të madh aplikimesh në emër të individëve të pasigurt.
Sipas rregullit përfundimtar, aplikantët që hyjnë në programin e Vizave të Diversitetit duhet të përfshijnë të dhënat e pasaportës dhe të ngarkojnë një skanim dixhital të faqeve biografike dhe të nënshkrimit të pasaportës kur plotësojnë formularin e regjistrimit online.
Informacioni i kërkuar përfshin:
Numri i pasaportës
Vendi ose autoriteti që ka lëshuar pasaportën
Data e skadimit të pasaportës
Një kopje e skanuar e faqes biografike dhe të nënshkrimit të pasaportës
Regjistrimet që nuk përfshijnë dokumentacionin e kërkuar të pasaportës mund të skualifikohen.
Rregullorja gjithashtu parashikon përjashtime të kufizuara. Individët që janë pa shtetësi, që nuk janë në gjendje të marrin pasaportë për shkak të kufizimeve qeveritare ose që marrin përjashtime specifike nga autoritetet amerikane mund të përjashtohen nga kërkesa për pasaportë.
Rregulli gjithashtu prezanton disa përditësime teknike në udhëzimet e programit. Midis tyre, Departamenti i Shtetit do ta zëvendësojë termin “gjini” me “seks” dhe do ta zëvendësojë “moshën” me “datën e lindjes” në mënyrë që të pasqyrojë më mirë informacionin e mbledhur në sistemet e aplikimit për vizë.
Zyrtarët thonë se këto ndryshime kanë për qëllim përmirësimin e qëndrueshmërisë dhe saktësisë në mbledhjen e të dhënave të vizave.
Sipas Departamentit të Shtetit, kërkesat e reja do të zbatohen duke filluar me Lotarinë DV e vitit 2027.
Departamenti ka shtyrë nisjen e periudhës së regjistrimit për DV-2027 dhe ende nuk ka njoftuar datat kur do të hapen regjistrimet. Ky pezullim u bë në muajin janar për 75 vende, përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën.
Me rregulloren e fundit të finalizuar, aplikantët do të duhet të sigurohen që ta kenë gati pasaportën gjatë plotësimit të aplikimit, pasi procesi i verifikimit të pasaportës ka të ngjarë të bëhet një pjesë e rëndësishme e procesit të aplikimit për Lotarinë Amerikane. /Tch/