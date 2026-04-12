Londër, protesta në mbështetje të palestinezëve - mbi 500 persona të arrestuar
Më shumë se 500 persona u arrestuan gjatë një demonstrate kundër ndalimit të organizatës “Palestine Action” në Londrën qendrore.
Policia tha se kishte kryer arrestimet kur njerëzit treguan mbështetje për një organizatë të ndaluar.
Raportohet se mosha e të arrestuarve varionte nga 18 deri në 87 vjeç.
Ndryshe, mbështetja e “Palestine Action” u bë e paligjshme në korrik 2025, pasi qeveria e ndaloi atë sipas legjislacionit antiterror.
Ndalimi u shpall i paligjshëm në shkurt, por mbeti në fuqi në pritje të një apeli.
Pas vendimit të Gjykatës së Lartë për ndalimin, Policia Metropolitane kishte lënë të kuptohet se oficerët e saj nuk do të kryenin arrestime.
Por në mars, ajo tha se do të rifillonte arrestimin e protestuesve për mbështetjen e organizatës.