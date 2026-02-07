Lloga: Mbajtja e provimeve edhe në gjuhën shqipe është në përputhje me ligjet e shtetit
Ish-ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga, ka deklaruar se zhvillimi i provimeve edhe në gjuhën shqipe është në përputhje të plotë me rendin kushtetues dhe ligjor të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se procedurat përkatëse kanë kaluar të gjitha filtrat institucionalë të nevojshëm.
Sipas Llogës, aktet përkatëse kanë marrë pëlqimet e kërkuara në procedurë të rregullt qeveritare, përfshirë edhe miratimin e Sekretariatit për Legjislacion, të cilin ai e cilëson si organin më të lartë përgjegjës për kontrollin e akteve para dorëzimit në Kuvend, por edhe për verifikimin e akteve nënligjore para publikimit në “Gazetën Zyrtare”.
Në këtë kuadër, më 24 janar 2024 në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut janë dorëzuar tre nisma ligjore: Propozim-ligji për ndryshimin e Ligjit për Provimin e Jurisprudencës, Propozim-ligji për ndryshimin e Ligjit për Notariat dhe Propozim-ligji për ndryshimin e Ligjit për Përmbarimin. Këto iniciativa janë shoqëruar edhe me formimin e komisioneve të reja për zhvillimin e provimeve në gjuhën shqipe, si parakusht për zbatimin praktik të ndryshimeve ligjore”, thotë Lloga.
Duke komentuar qëndrimin e ministrit të Drejtësisë, Igor Filkov, Lloga vlerëson se përgjigjja refuzuese nuk mbështetet në argumente juridike, por është e natyrës politike dhe ideologjike.
Ai shpreh keqardhje që, sipas tij, institucioni i Ministrisë po keqpërdoret për të shprehur mosdurim ndaj gjuhës shqipe dhe për të reflektuar qëndrime subjektive të drejtuesve aktualë.