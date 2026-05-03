Llapi triumfon ndaj Ballkanit, fal super golit të Arbnor Ramadanit
Në kuadër të javës së 32-të të Superligës së Kosovës, Ballkani u përball me Llapin në Suharekë, ndërsa mysafirët regjistruan një fitore të madhe minimale.
Pjesa e parë u karakterizua me disa raste nga të dyja skuadrat, por rrjetat mbetën të paprekura.
Në pjesën e dytë, Ballkani rriti presionin dhe krijoi mundësi të njëpasnjëshme, por portieri Marjan Coric ishte vendimtar, duke i ndalur të gjitha tentimet e vendasve.
Goli i vetëm i ndeshjes u shënua në minutën e 75-të, kur Llapi shfrytëzoi një dalje të rrezikshme dhe Arbor Ramadani realizoi një gol fantastik për 0-1.
Në minutat e mbetura, Ballkani provoi gjithçka, duke hedhur edhe më shumë sulmues në fushë, por nuk arriti të barazojë.
Ndeshja pati edhe tensione, ku një anëtar i stafit të Llapit u ndëshkua me karton të kuq.
Krejt në kohën shtesë, Ballkani kërkoi penallti, por gjyqtari Genc Nuza, pasi shkoi në VAR, nuk vendosi për pikën e bardhë.
Pas kësaj humbjeje, Ballkani duket se është larg garës për titull, pasi ka 55 pikë, tetë më pak se Drita lidere me 63. Ndërkohë, Llapi ngjitet në vendin e tetë me 36 pikë, pozitë që dërgon në barazh. /Telegrafi/