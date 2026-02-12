Llamba me djegien më të gjatë në botë, e ndezur për herë të parë në vitin 1901, tani është një atraksion turistik
Një llambë që ka qenë duke u ndezur për më shumë se një shekull ende shkëlqen brenda një stacioni zjarrfikësish në Kaliforni, dhe këtë verë pritet të shënojë 125 vjet të jashtëzakonshëm.
Drita e Centennial-it ka qenë duke u ndezur pothuajse vazhdimisht që nga viti 1901 në Stacionin e Zjarrfikësve Nr. 6 në Livermore, një qytet në Gjirin e San Franciskos me rreth 90,000 banorë, transmeton Telegrafi.
Libri i Rekordeve Botërore Guinness e kishte njohur atë si llambën me djegien më të gjatë në botë, duke e shndërruar pajisjen modeste në një nga atraksionet më të papritura të Kalifornisë Veriore.
Duke lëshuar tani vetëm katër vat, llamba është fikur vetëm disa herë në më shumë se një shekull.
Shumica e ndërprerjeve ndodhën gjatë zhvendosjeve të zjarrfikësve. Ndërprerja e saj më e fundit në vitin 2013 u gjurmua në një bateri gjeneratori të shkarkuar, jo në një dështim të vetë llambës.
Drita ka tërhequr vizitorë nga e gjithë bota dhe është paraqitur në librin për fëmijë.
Zjarrfikësit i thanë SF Chronicle se njerëzit ndalojnë rregullisht pasi e kanë zbuluar atë në internet, megjithëse për ekipin që punon nën të, shkëlqimi është thjesht pjesë e jetës së përditshme.
Askush nuk e di saktësisht pse Drita Centennial ka zgjatur kaq shumë, por mbijetesa e saj i atribuohet gjerësisht mënyrës se si është ndërtuar.
Poçi u prodhua në vitin 1897 nga Shelby Electric Company e Ohajos dhe u projektua nga shpikësi francez Adolphe Chaillet.
Ndryshe nga llambat moderne të projektuara për përdorim afatshkurtër, kjo u ndërtua me një filament jashtëzakonisht të trashë.
Zëvendësshefi i zjarrfikësve në pension Tom Bramell, kujdestari i llambës, i tha SF Chronicle se filamenti u formua nga celuloza e përpunuar e ngrohur derisa të karbonizohej, duke krijuar një bërthamë të dendur dhe të qëndrueshme të aftë të përballonte djegien afatgjatë.
Shelby i testoi llambat e saj në prova qëndrueshmërie duke i lënë ato të ndriçonin së bashku me produktet e konkurrentëve. Ndërsa llambat rivale dështuan, llamba Shelby i mbijetoi të gjithave.
Chaillet më vonë e promovoi dizajnin e tij si më jetëgjatë dhe më efikas se çdo gjë tjetër në treg. Llambat u shitën mirë, por prodhimi u ndal në vitin 1912 pasi General Electric e përthithi kompaninë.
Kur llamba mbërriti në Livermore në vitin 1901, ajo tashmë kishte provuar qëndrueshmërinë e saj.
U dhurua nga Dennis Bernal, një pronar lokali, dhe u instalua në një stacion zjarrfikësish, ku zjarrfikësit e mbajtën ndezur 24 orë në ditë.
Drita e shoqëroi departamentin gjatë një zhvendosjeje në një stacion të ri zjarrfikësish dhe bashki në vitin 1906. U fik shkurtimisht gjatë transferimit, megjithëse nuk ka të dhëna se sa kohë qëndroi errësirë.
Në vitin 1971, Livermore Herald News filloi të hetonte thashethemet lokale rreth një llambë që kishte qenë duke u ndezur për breza.
Historia ndihmoi në nxitjen e famës së llambës, dhe Guinness më vonë e konfirmoi atë si mbajtëse të rekordit botëror. /Telegrafi/