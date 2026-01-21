Liverpooli përgatit goditjen e madhe, synon yllin e madh anglez
Liverpooli e ka vendosur mesfushorin anglez Adam Wharton si objektivin kryesor për të përforcuar repartin e mesfushës në sezonin e ardhshëm.
Talenti 21-vjeçar i Crystal Palace ka tërhequr vëmendjen e skautëve evropianë me paraqitjet e tij të pjekura dhe ndikimin në lojë, duke u kthyer në një nga emrat më të kërkuar të Ligës Premier.
Klubi nga Merseyside po kërkon një organizator loje që të marrë përgjegjësi në qendër të fushës dhe të sjellë qartësi në ndërtimin e aksioneve.
Crystal Palace është i vetëdijshëm për interesimin e madh dhe e ka vlerësuar kartonin e Wharton rreth 65 milionë euro, shifër që mund të rritet përmes bonuseve të lidhura me performancën dhe arritjet sportive.
Nga ana taktike, Wharton shihet si një përshtatje ideale për stilin e lojës së Liverpoolit, duke plotësuar mesfushorë si Alexis Mac Allister dhe Ryan Gravenberch.
Aftësia e tij për të thyer linjat me pasime të sakta dhe për të ruajtur ekuilibrin defensiv e bën atë një element kyç për tranzicionin e shpejtë dhe presionin e lartë që karakterizon skuadrën.
Pavarësisht interesimit nga klube të tjera të mëdha angleze, Liverpooli duket se ka avantazhin falë projektit afatgjatë dhe ambicies sportive.
Investimi në një talent të ri vendas shihet si një hap strategjik për stabilitet dhe konkurrencën në vitet në vijim, ndërsa vera pritet të jetë vendimtare për finalizimin ose jo të kësaj lëvizjeje të madhe në afatin kalimtar. /Telegrafi/