Liverpooli merr vendim befasues: E mban Arne Slot dhe e refuzon Xabi Alonson
Liverpooli nuk është duke planifikuar ta zëvendësojë Arne Slot me Xabi Alonso gjatë verës, pavarësisht spekulimeve që kanë qarkulluar së fundmi.
Sipas gazetarit Fabrizio Romano, “Reds” vazhdojnë t’i besojnë Slotit dhe nuk kanë bërë asnjë lëvizje për ta rikthyer Alonson në “Anfield”.
Raportimet nga Gjermania kishin sugjeruar se Alonso po konsiderohej si opsion për ta marrë drejtimin e skuadrës, por Romano i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke theksuar se nuk ka pasur kontakt mes palëve.
Liverpooli po shkon drejt një përfundimi zhgënjyes të sezonit, me ekipin që aktualisht ndodhet në vendin e katërt në Ligën Premier. Një mungesë e mundshme e Ligës së Kampionëve mund ta rrisë presionin mbi trajnerin dhe të hapë diskutime serioze për të ardhmen e tij, edhe pse ai ka edhe një vit kontratë.
Ndërkohë, Alonso është i lirë pas largimit nga Real Madridi në janar, pas vetëm tetë muajsh në krye. Lidhja e tij me Liverpoolin e ka bërë një emër të përmendur për këtë rol, por për momentin klubi raportohet se është i fokusuar në mbështetjen e Slotit, jo në përgatitjen e një ndryshimi në stol.
Liverpooli përndryshe po lufton për ta siguruar një vend në Ligën e Kampionëve.