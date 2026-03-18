Liverpooli sot ishte i frikshëm, shënon katër herë për ta eliminuar Galatasarayn
Liverpooli ka bërë një kthesë spektakolare në ndeshjen e kthimit në Ligën e Kampionëve, duke mposhtur Galatasarayin 4-0 në Anfield, pas humbjes 1-0 në ndeshjen e parë në Turqi. Me këtë fitore të thellë, skuadra e trajnerit Arne Slot konfirmon kualifikimin në çerekfinale me rezultat të përgjithshëm 4-1.
Ndeshja nisi me tension, pasi Liverpooli pati një penallti në minutën e 2-të, por Mohamed Salah e humbi mundësinë, pasi portieri Ugurcan Cakir bëri një pritje të shkëlqyer.
Megjithatë, dominimi i vendasve nuk zgjati shumë pa u shpërblyer. Në minutën e 25-të, nga një harkim i këndit perfekt i Alexis Mac Allister, topi u përplas te Dominik Szoboszlai, i cili realizoi me një gjuajtje nga distanca drejt këndit të poshtëm të majtë, duke hapur rezultatin 1-0 për Liverpoolin.
Pas golit, Liverpooli vazhdoi të krijonte raste të rrezikshme, me Mohamed Salah dhe Florian Wirtz që kërcënonin portën turke, por Cakir shpëtoi disa goditje të rrezikshme.
Në pjesën e dytë, skuadra angleze u tregua vendimtare dhe e saktë. Në minutën e 51-të, Salah asistoi Hugo Ekitike, i cili realizoi me një gjuajtje të saktë drejt mesit të portës për të shënuar 2-0.
Vetëm dy minuta më vonë, Ryan Gravenberch shënoi golin e tretë pas një topi të rikuperuar në zonë, duke treguar qartazi se Liverpooli nuk po linte asnjë hapësirë për kundërshtarin.
Në minutën e 62-të erdhi edhe goli i katërt, kur Mohamed Salah realizoi me një gjuajtje të fuqishme nga distanca, duke vulosur rezultatin 4-0 dhe duke konfirmuar superioritetin e Liverpoolit.
Kalimi në çerekfinale e vendos Liverpoolin përballë një prej skuadrave më të forta evropiane, PSG-së dhe fansat e skuadrës mund të presin super ndeshje në fazën tjetër të turneut.