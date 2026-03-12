Liverpooli ka zgjedhur zëvendësuesin e Mo Salah - ai luan në Ligën Premier
Tregu i transferimeve në Angli ka filluar të lëvizë, me zhvillime që ndikojnë drejtpërdrejt në planifikimin sportiv të Liverpool për sezonin e ardhshëm.
Largimi i mundshëm i Mohamed Salah gjatë verës e ka detyruar drejtuesit teknikë të klubit të kërkojnë një zëvendësues me potencial dhe shpejtësi.
Në këtë skenar rindërtimi, emri i Yankuba Minteh është shfaqur si prioriteti kryesor për të marrë rolin në krahun e djathtë të sulmit të “Të Kuqve”.
I riu nga Gambia përfaqëson pikërisht kombinimin e eksplozivitetit dhe rinisë që vlerësohet shumë në zyrat e Liverpoolit.
Fakti që trajneri i skuadrës angleze është i njohur me profilin e futbollistit të kombëtares së Gambias siguron që integrimi i tij në ekip të mos jetë një proces i ngadalshëm apo i vështirë.
Gjatë periudhës së tij te Feyenoord, anësori tregoi se ishte një element shumë i rrezikshëm në sulm nën drejtimin e trajnerit që sot drejton klubin anglez.
Në moshën 21-vjeçare, lojtari ka shfaqur cilësi të mëdha, duke shënuar një gol dhe duke dhënë katër asistime në paraqitjet e tij të fundit në kampionat.
Megjithatë, Liverpool e di se transferimi i tij nga klubi aktual nuk do të jetë as i lehtë dhe as i lirë për shkak të kërkesave financiare.
Klubi që zotëron kartonin e lojtarit kërkon një shumë mes 70 dhe 80 milionë eurove për të autorizuar transferimin e përhershëm të anësorit./Telegrafi/