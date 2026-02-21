Lindrit Kamberi protagonist në fitoren e Zurichut, lëndohet Valon Berisha
Kapiteni Lindrit Kamberi ka bërë një tjetër paraqitje fantastike për Zurichun, këtë herë ndaj Grasshoppers.
Zurich fitoi me rezultat 1-2, sfidë ku Kamberi, Bledian Krasniqi e Valon Berisha ishin titullar.
Kamberi në fakt edhe ishte protagonist, pasi dhuroi asistim të bukur për Reverson për ta zhbllokuar epërsinë pas 31 minutave lojë - VIDEO.
Përpos asistimit, mbrojtësi ka qenë edhe lojtari më i vlerësuar në ndeshje me notën 7.8, aq sa kishte golashënuesi tjetër Keny.
Sidoqoftë, ndeshja nuk shkoi aq mirë për Valon Berishën, i cili u detyrua të largohej pas 66 minutave lojë shkaku i një lëndimi.
Zurichu me këtë fitore renditet në pozitën e shtatë me 31 pikë ndërsa Grasshoppers qëndron në fund me 21 sosh./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals