Lille i hapur për të shitur Ayyoub Bouaddi nëse Man City arrin vlerën e kërkuar
Lille thuhet se është i gatshëm ta lërë mesfushorin shumë të vlerësuar Ayyoub Bouaddi të largohet nga klubi këtë verë nëse Manchester City paraqet ofertën e duhur.
Skuadra franceze e ka bërë të qartë se është e hapur për një shitje, pavarësisht preferencës së tyre publike që 18-vjeçari të qëndrojë në Ligue 1 për një sezon tjetër.
Aksionet e mesfushorit maroken janë rritur ndjeshëm, duke e çuar çmimin e kërkuar nga Lille në rreth 85 milionë funte apo mbi 100 milionë euro.
Megjithatë, City e sheh atë si një pjesë kyçe të rindërtimit të mesfushës nën drejtimin e trajnerit të ri Enzo Maresca dhe do të bëjë çmos për transferimin e tij.
Me të dy klubet e angazhuara në bisedime, transferimi mund të përparojë shpejt nëse City është i përgatitur të përmbushë çmimin e kërkuar nga Lille.
Vlen të theksohet se Bouaddi ishte njëri nga lojtarët më të talentuar në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/