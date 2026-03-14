Ligji për të Huajt, Vuçiq: Lehtësim për serbët e Kosovës, falënderoj evropianët
Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, u shpreh i kënaqur që Qeveria e Kosovës pranoi të ofrojë lehtësira të përkohshme për serbët që nuk kanë dokumente të Kosovës, në përputhje me Ligjin për të Huajt dhe Automjetet.
Ai tha se ka diskutuar me serbët e Republikës së Kosovës për këtë çështje dhe paralajmëroi diskutime të tjera.
“Nuk ka zgjidhje të lehta, por ky është një lehtësim për ta. Detajet teknike janë përcaktuar dhe brenda shtatë deri në 10 ditë do të shkoj të flas me njerëzit tanë në Rashkë”, deklaroi Vuçiq, sipas raportimit të danas.
Ai gjithashtu shprehu shpresën se marrëveshja do të sjellë një përmirësim të gjendjes për serbët në Kosovë dhe falënderoi aktorët evropianë për rolin e tyre në shmangien e "një katastrofe të madhe dhe konflikteve".
Leje qëndrim 12 muaj për studentët dhe punëtorët shëndetësorë serbë, Kurti: Asnjë qytetar nuk duhet t’i druhet Ligjit për të huajt
Për shkak të Ligjit për të huajt, Përfaqësuesi special i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen ka qëndruar sot në Kosovë.
Zbatimi i këtij Ligji do të nisë të dielën e 15 marsit me disa mas shtesë. /Telegrafi/