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Udhëheqësi Suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka reaguar pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, duke deklaruar se ai personalisht kishte rezerva për arritjen e një marrëveshjeje me presidentin amerikan, Donald Trump.

Në një deklaratë drejtuar popullit iranian, Khamenei tha se “në parim” nuk ishte dakord me nënshkrimin e marrëveshjes me Trumpin, të cilin e akuzoi se kishte përdorur “të gjitha llojet e mjeteve nga dëshpërimi” për të arritur këtë rezultat.

Megjithatë, ai bëri të ditur se i dha leje procesit pasi presidenti iranian, në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare, i kishte dhënë garanci se do të mbronte interesat e Iranit dhe do të merrte përgjegjësinë për marrëveshjen.

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“Unë kisha një mendim tjetër, por për shkak të zotimit të presidentit dhe deklaratës së tij se do të merrte përgjegjësinë, dhashë lejen”, u shpreh Khamenei, shkruan skynews.

Ai shtoi se nëse pala amerikane tenton të tejkalojë kufijtë e marrëveshjes, përgjegjësia nuk do të bjerë mbi Iranin. Sipas tij, tani pritet zbatimi i kushteve të përcaktuara në memorandum.

Khamenei theksoi gjithashtu se negociatat e ardhshme mes dy vendeve nuk do të nënkuptojnë pranimin e qëndrimeve amerikane.

“Negociatat ballë për ballë që do të zhvillohen në të ardhmen nuk do të nënkuptojnë pranimin e pikëpamjes së armikut”, tha ai.

Deklarata vjen pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit mes Iranit dhe SHBA-së, i cili synon hapjen e një faze të re dialogu mes dy vendeve. /Telegrafi/

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