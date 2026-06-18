SHBA dhe Irani nënshkruajnë marrëveshjen për t'i dhënë fund luftës - ja çfarë përmban ajo
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka nënshkruar një marrëveshje që synon t'i japë fund luftës me Iranin.
Shtëpia e Bardhë e bëri njoftimin mbrëmë dhe ministri i jashtëm i Iranit konfirmoi se edhe pala e tyre e ka nënshkruar dokumentin.
U bë nga distanca, me Trumpin që dha nënshkrimin e tij nga Franca, ku ishte në samitin e G7-ës.
Nuk është e qartë nëse një ceremoni nënshkrimi e planifikuar në Zvicër nesër do të zhvillohet ende.
Pra, për çfarë është rënë dakord midis ekipit negociator të presidentit amerikan dhe Iranit?
Luftimet marrin fund në të gjitha frontet: Marrëveshja deklaron "ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin".
Ngushtica e Hormuzit rihapet: Irani do të marrë masa për kalimin e sigurt të anijeve tregtare përmes rrugës ujore pa pagesë për 60 ditë. Irani do të punojë me Omanin dhe shtetet e Gjirit për të arritur një marrëveshje afatgjatë për ngushticën.
Asnjë armë bërthamore për Iranin: SHBA-të dhe Irani bien dakord që Irani nuk do të ketë kurrë një armë bërthamore dhe do të punojnë së bashku për heqjen e materialit të pasuruar bërthamor të Iranit "nën mbikëqyrjen e IAEA-s".
Fundi i bllokadës detare amerikane: Menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes, SHBA-të do të fillojnë heqjen e bllokadës detare dhe do ta përfundojnë atë plotësisht brenda 30 ditëve.
Marrëveshja përfundimtare brenda 60 ditësh: Marrëveshja thotë se SHBA-të dhe Irani "angazhohen të negociojnë dhe të arrijnë marrëveshjen përfundimtare brenda maksimumi 60 ditësh, e cila mund të zgjatet me pëlqim të ndërsjellë".
Fond zhvillimi prej 300 miliardë dollarësh: SHBA-të dhe partnerët rajonalë do të zhvillojnë një fond prej të paktën 300 miliardë dollarësh "për rindërtimin dhe zhvillimin ekonomik" të Iranit.
Të gjitha sanksionet hiqen: SHBA-të "marrin përsipër të ndërpresin të gjitha llojet e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit". /Telegrafi/