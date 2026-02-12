Lideri i opozitës hungareze, Péter Magyar, kritikon taktikat e “stilit rus” ndërsa fushata po përkeqësohet
Udhëheqësi i opozitës hungareze, Péter Magyar, ka akuzuar partinë qeverisëse Fidesz të kryeministrit Viktor Orbán se po përgatit një fushatë shantazhi kundër tij, e cila përfshin një video seksuale të regjistruar fshehurazi, duke përshkallëzuar tensionet përpara zgjedhjeve parlamentare të prillit.
Magyar, partia e të cilit Tisza kryeson Fidesz në sondazhet e opinionit, tha se dyshon se partia qeverisëse planifikon të publikojë regjistrime intime të bëra me pajisje mbikëqyrjeje, transmeton Telegrafi.
"Dyshoj se ata po planifikojnë të publikojnë një regjistrim, të regjistruar me pajisje të shërbimit sekret dhe ndoshta të falsifikuar, në të cilin unë dhe e dashura ime e atëhershme shihemi duke kryer marrëdhënie intime", shkroi Magyar në mediat sociale.
Ai tha se gazetarët morën një foto të një dhome gjumi me mesazhin "së shpejti", duke sugjeruar se një publikim videoje është i afërt. Imazhi ka qarkulluar gjerësisht në mediat sociale, duke nxitur debat publik. Videoja nuk është shfaqur ende në internet.
"Unë jam një burrë 45-vjeçar dhe kam një jetë seksuale të rregullt, me një partner të rritur", shtoi Magyar.
Fotografia është paraqitur gjithashtu në një faqe interneti të emëruar sipas nënkryetarit të Partisë Tisza, Márk Radnai, me datën "2024.08.03" sipër saj. Radnai tha se domeni nuk i përket atij.
Përfaqësuesit e Fidesz mohuan përfshirjen në shpërndarjen e fotos. Sipas ligjit hungarez, publikimi i imazheve me përmbajtje seksuale eksplicite pa pëlqimin e tij, është një vepër penale.
Akuzat vijnë ndërsa tensionet rriten në fushatë, e cila tashmë ka parë aktivistë të sulmuar dhe kandidatë të shënjestruar me video të rreme.
Tisza, e themeluar vetëm dy vjet më parë, tani kryeson Fidesz me 35% deri në 28% midis votuesve, sipas Institutit të Kërkimeve të 21-të.
Orbán ka qeverisur që nga viti 2010 me një shumicë absolute, dhe një ndryshim në qeveri do të riformësonte marrëdhënien e Hungarisë me Bashkimin Evropian dhe qëndrimin e saj ndaj luftës në Ukrainë.
Të dyja partitë kanë përdorur taktika agresive në fushatë. Fidesz ka ndarë video të rreme të gjeneruara nga inteligjenca artificiale që tregojnë hungarezët duke u zotuar për besnikëri ndaj Brukselit ose duke mbështetur Ukrainën, pozicione jopopullore për bazën e Orbán.
Zyrtarët qeveritarë e përshkruajnë rregullisht Tiszën si një mjet të interesave të huaja.
Magyari akuzon Orbánin për korrupsion dhe përdorim të fondeve publike për të përfituar anëtarët e familjes dhe aleatët. Ai ka publikuar një bisedë të regjistruar fshehurazi me ish-gruan e tij, ish-Ministren e Drejtësisë Judit Varga në vitin 2024, në të cilën ajo diskutoi presionin e qeverisë mbi gjyqësorin në raste të ndjeshme.
Aktivistët e opozitës janë përballur me sulme fizike dhe verbale në ngjarjet e fushatës në muajt e fundit, dhe takimet në bashki me zyrtarët qeveritarë janë ndërprerë nga protestuesit e opozitës.
Magyari e nisi Tiszën pas një skandali të abuzimit me fëmijë të lidhur me qeverinë, që detyroi dy zyrtarë të lartë të jepnin dorëheqjen.
Presidenti i atëhershëm Katalin Novák dhe Ministri i Drejtësisë Varga, ish-gruaja e Magyari , dhanë dorëheqjen pasi Novák fali një burrë që ndihmoi në mbulimin e abuzimit në një shtëpi kujdesi për fëmijë.
Skandali gërreu besimin e publikut në administratën e Orbánit dhe krijoi një hapësirë që Magyari e shfrytëzoi për të ndërtuar me shpejtësi partinë e tij. Ngritja e Tiszës përfaqëson sfidën më të fortë për Fideszin në vite.
Zgjedhjet janë planifikuar për 12 prill, me të dyja fushatat që pritet të intensifikohen në javët e ardhshme. /Telegrafi/