Lexus IS më në fund mund të bëhet një gjeneratë të re si makinë elektrike
Lexus IS mund të dalë sërish nga tregu. Ndërsa një "Edicion Ultimate" pritej të shënonte fundin e modelit në vitin 2025, limuzina luksoze u rinovua përfundimisht për vitin 2026 me një tjetër ndryshim të ri.
Megjithatë, gjithçka duhet të marrë fund. Sipas një raporti të ri nga mediumi japonez Best Car, IS siç e njohim ne po largohet dhe do të zëvendësohet me një alternativë elektrike në një moment në vitin 2027, transmeton Telegrafi.
Raporti pohon se IS EV do të marrë pjesën më të madhe të frymëzimit nga koncepti LF-ZC i vitit 2023. Kur koncepti u shfaq për herë të parë, Lexus tha se do të fillonte ndërtimin e një versioni prodhimi në vitin 2026, gjë që përputhet mirë me raportet e reja nga Japonia që IS mund të kthehej vitin e ardhshëm.
IS i ri nuk do të ishte limuzina e parë Lexus që do të merrte nga LF-ZC, pasi limuzina e re ES që do të mbërrijë për vitin 2026 ndan tipare të ngjashme stilistike.
Shumica e detajeve rreth IS elektrik janë të errëta, por raporti është i qartë për disa gjëra. Versioni i ri pritet të jetë rreth 188.5 inç i gjatë, duke e bërë atë tre inç më të gjatë se modeli që po largohet, por duke siguruar që është ende dukshëm më i vogël se modeli më i fundit ES.
Lexus pritet të ofrojë si një version me një motor të vetëm dhe tërheqje në pjesën e pasme ashtu edhe një model me dy motorë AWD, ku ky i fundit pritet të prodhojë gati 500 kuaj fuqi. /Telegrafi/