Lewis Hamilton i jep fund pritjes dyvjeçare, e fiton garën e parë me Ferrarin
Lewis Hamilton i ka dhënë fund pritjes gati dyvjeçare për fitore, duke triumfuar për herë të parë me Ferrarin në Çmimin e Madh të Barcelonës.
Shtatë herë kampioni i botës shfrytëzoi në mënyrë perfekte një periudhë të Virtual Safety Car, një strategji me tre ndalesa dhe problemet teknike të Mercedesit për të siguruar fitoren e tij të parë që nga Çmimi i Madh i Belgjikës në vitin 2024.
Hamilton e kaloi vijën e finishit përpara George Russell dhe Lando Norris në Circuit de Catalunya, duke i dhënë Ferrarit një tjetër sukses në sezonin 2026 dhe duke ndërprerë serinë e fitoreve të Mercedesit.
Piloti britanik nuk e nisi garën në mënyrën më të mirë, pasi vendimi i Ferrarit për ta nisur me goma të buta i kushtoi pozicione që në start. Megjithatë, strategjia me tre ndalesa rezultoi vendimtare në krahasim me dy ndalesat e zgjedhura nga Russell dhe lideri i kampionatit, Kimi Antonelli.
Ferrari win #1 ☝️ Career win #106 🤯#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/VboZikJgeV
— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
Një periudhë e favorshme e Virtual Safety Car i mundësoi Hamiltonit një ndalesë pothuajse pa humbje kohe, duke kursyer rreth 10 sekonda dhe duke e mbajtur në krye të garës. Me goma më të freskëta në xhirot e fundit, ai arriti të krijojë diferencë ndaj rivalëve dhe të sigurojë fitoren pa u rrezikuar seriozisht.
Antonelli ishte në një duel të fortë me Russell për vendin e dytë gjatë pjesës më të madhe të garës dhe kishte arritur ta kalonte shokun e skuadrës vetëm pesë xhiro para fundit. Megjithatë, gara e italianit përfundoi në mënyrë dramatike kur makina e tij pësoi një defekt teknik dhe u ndal në pistë.
Ky rezultat ka ndikim të rëndësishëm edhe në renditjen e kampionatit. Hamilton tashmë ka ngushtuar diferencën me Antonellin në 41 pikë, ndërsa Russell ndodhet 50 pikë prapa liderit të kampionatit.
Lando Norris kompletoi podiumin në vendin e tretë, duke bërë që për herë të parë që nga Çmimi i Madh i Shteteve të Bashkuara në vitin 1968, tre pilotë britanikë të renditeshin në tre pozitat e para.
One for the scrapbook 🥹#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/y7bcskrjO3
— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
Max Verstappen përfundoi i katërti për Red Bull, përpara Oscar Piastrit të McLarenit në vendin e pestë, ndërsa Isack Hadjar u rendit i gjashti.
Alpine pati një paraqitje të shkëlqyer falë Pierre Gasly dhe Franco Colapintos, të cilët përfunduan në vendet shtatë dhe tetë. Megjithatë, Colapinto mbetet nën hetim pas garës për një shkelje të dyshuar gjatë flamujve të verdhë.
Racing Bulls vazhdoi formën e mirë duke siguruar pikë me Liam Lawson në vendin e nëntë dhe Arvid Lindblad në të dhjetin.
Gabriel Bortoleto u rendit i njëmbëdhjeti, Carlos Sainz i dymbëdhjeti, ndërsa Esteban Ocon dhe Sergio Perez ishin pilotët e fundit që përfunduan garën./Telegrafi/