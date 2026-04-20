Lepurushi britanik zyrtarisht lepuri më i vjetër në botë në moshën 15 vjeç
Lepurushi i një çifti britanik u emërua lepuri më i vjetër që jeton nga Guinness World Records në moshën 15 vjeç e 82 ditë.
Herbie, një lepur kokëluani që i përkiste banorëve të Surrey, Richard dhe Melissa Dunham, u verifikua mosha e tij më 10 nëntor 2025, dhe Guinness World Records tani ka konfirmuar se ai është lepuri më i vjetër në botë.
Dunhams thanë se e adoptuan Herbie kur ai ishte vetëm 8 javësh si shoqërues për lepurushin e tyre femër, Flopsy, transmeton Telegrafi.
"Flopsy e donte atë dhe ata u lidhën shpejt dhe u përkushtuan ndaj njëri-tjetrit për 10 vjet", tha Melissa Dunham për Guinness World Records.
Ajo tha se Herbie, i cili ka më shumë se dyfishuar jetëgjatësinë e tij, ka një personalitet të madh.
"Herbie ka qenë gjithmonë shumë i fortë dhe plot karakter. Një nga gjërat e tij të preferuara kur ishte më i ri ishte të ndiqej nga Richard - ai do të ikte qëllimisht, pastaj do të ndalonte dhe do të priste të ndiqej përsëri sikur të ishte një lojë që ai po kontrollonte," shtoi ajo.
Dunham tha se hobet aktuale të Herbie-t përfshijnë përkëdheljen me njerëzit e tij në divan dhe shijimin e diellit në kopsht. /Telegrafi/