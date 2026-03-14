Leposaviq, sekuestrohen cigare kontrabandë në vlerë rreth 85 mijë euro
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se Njësia policore gjatë patrullimit kanë vërejtur dy automjete me dy të dyshuar të cilët kur kishin vërejtur policinë kishin ikur në drejtim të Serbisë, ndërsa gjatë kontrollit të veturave janë gjetur dhe sekuestruar 101 paketa me cigare në vlerë rreth 80-85 mijë euro si dhe një radiolidhje.
Rasti ka ndodhur të premten në Leposaviq, në ora 18:00.
Me vendim të prokurorit dy automjetet sekuestrohen dhe dërgohen në terminalin doganor për hetime të mëtutjeshme. /Telegrafi/