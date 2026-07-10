Leonardo DiCaprio dhe e dashura e tij Vittoria Ceretti shijojnë një shëtitje romantike me biçikletë gjatë një daljeje të rrallë në New York
Leonardo DiCaprio dhe e dashura e tij, Vittoria Ceretti, shijuan një shëtitje romantike me biçikletë gjatë një daljeje të rrallë publike në New York këtë javë.
Fituesi 51-vjeçar i çmimit Oscar, i cili së fundmi u pa gjatë Kupës së Botës FIFA së bashku me supermodelen, kaloi rrugët e “Big Apple” me Cerettin, 28 vjeçe, gjatë temperaturave më të ngrohta.
Aktori i filmit "Inception" zgjodhi një pamje të thjeshtë dhe komode për këtë dalje gjatë ditës, duke veshur një palë pantallona të shkurtra ngjyrë kafe të errët dhe një këmishë të bardhë pa dizajn.
DiCaprio ruajti profilin e tij të ulët, duke vendosur një palë syze dielli, një kapele me stampim dhe një maskë mbrojtëse që e kishte ulur poshtë në mjekër.
Ceretti zgjodhi një bluzë të kuqe pa mëngë me ngjyrë të ndezur, një palë xhinse blu dhe një triko të bardhë të hedhur mbi supe.
Flokët e saj kafe të errëta i kishte ndarë në mes dhe i binin lirshëm mbi supe me onde të lehta dhe natyrale.
Modelja me origjinë italiane e kompletoi pamjen me një varëse ari me zinxhir dhe syze dielli elegante.
Çifti u fotografua duke ngarë biçikletat pranë njëri-tjetrit, ndërsa shijonin ajrin e pastër në rrugët e qytetit të zhurmshëm.
DiCaprio u lidh për herë të parë me Cerettin rreth tre vjet më parë, ndërsa të dy kanë preferuar ta mbajnë lidhjen e tyre kryesisht larg vëmendjes së publikut.
Në gusht të vitit 2023, ata u panë duke ngrënë akullore së bashku në Santa Barbara, Kaliforni.