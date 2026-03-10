Sulmuesi i Real Madridit, Kylian Mbappe, zyrtarisht do të humbasë ndeshjen e parë të fazës së 1/8-të së Ligës së Kampionëve kundër Manchester Cityt për shkak të një dëmtimi në gjurin e majtë. Ndërsa klubi fillimisht parashikoi një rikuperim tre-javor, raportet e reja sugjerojnë se situata është shumë më kritike.

Gazetari Anton Meana raporton se ligamenti i kryqëzuar posterior (PCL) i lojtarit është "në prag të shkatërrimit".

Ky përditësim alarmues u mbështet nga prezantuesi televiziv Cyril Hanouna, i cili zbuloi se Mbappe ka kërkuar një mendim të dytë mjekësor në Francë pasi nuk ishte dakord me diagnozën fillestare të Real Madridit.

Zbulime tronditëse: Ligamentet e Kylian Mbappes janë në prag të këputjes?

"E vetmja mënyrë që ai të luajë në Kupën e Botës është të ndalojë së luajturi për Real Madridin tani", deklaroi Hanouna në mediumin Ë9.

“Ai nuk ishte plotësisht dakord me mjekët e Real Madridit, prandaj Kylian erdhi në Francë për një vlerësim tjetër. Burimet e mia tregojnë se gjendja e gjurit të tij është shumë më e keqe, ndoshta edhe më komplekse sesa pritej|, vazhdoi Hanouna.

Sipas ekspertëve mjekësorë të cituar në raport, Mbappe përballet me një ultimatum brutal: "Ose ai ndalon së luajturi tani për t'iu nënshtruar një rikuperimi intensiv për Kupën e Botës, ose ai vazhdon të luajë për klubin e tij dhe e humbet turneun plotësisht".

Ndeshja e parë e fazës së 1/8-tave të Ligës së Kampionëve të UEFA-s, midis Real Madridit dhe Manchester Cityt, do të zhvillohet të mërkurën, më 11 mars. /Telegrafi/

