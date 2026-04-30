Legjenda e Man Utd, Ashley Young njofton pensionimin nga futbolli
Ashley Young do të tërhiqet nga futbolli në fund të këtij sezoni, në moshën 40-vjeçare.
Ish-kapiteni i Manchester United ka pasur vështirësi këtë sezon për shkak të një problemi në ije dhe nuk ka luajtur për Ipswich që nga janari.
Në një deklaratë emocionale, Young konfirmoi se do t’i japë fund karrierës së tij të jashtëzakonshme 23-vjeçare me përfundimin e sezonit.
Young e nisi karrierën te Watford dhe debutoi me ekipin e parë në vitin 2003.
Atëherë një anësor premtues, Young fitoi një transferim te Aston Villa në verën e vitit 2007. Paraqitjet e tij në ‘Villa Park’ tërhoqën interesimin e Sir Alex Fergusonit.
Manchester United shpenzoi rreth 19.6 milionë euro për ta transferuar Youngun në verën e vitit 2011.
Në ndeshjen e tij të tretë për klubin, ai shënoi dy gola dhe dhuroi tri asistime në fitoren e jashtëzakonshme 8-2 të “Djajve të Kuq” ndaj Arsenalit në ‘Old Trafford’.
Më pas, Young ishte pjesë e skuadrës kampione të sezonit 2012/13, ekipi më i fundit i United që ka ngritur trofeun e Ligës Premier.
Ai zhvilloi 261 paraqitje për “Djajtë e Kuq”, duke kaluar me kalimin e viteve nga një anësor shpërthyes në një mbrojtës krahu.
Në verën e vitit 2019, Young u emërua kapiten i klubit nga trajneri i atëhershëm Ole Gunnar Solskjaer, duke zëvendësuar shokun e skuadrës që u largua, Antonio Valencia.