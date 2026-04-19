Legjenda e Bayernit lavdëron Olisen: Në rrugën e duhur për ta fituar Topin e Artë
Oliver Kahn ka ofruar lëvdata të larta për Michael Olise, duke theksuar performancat mbresëlënëse të mesfushorit sulmues për Bayern Munich dhe duke sugjeruar se ai po zhvillohet në një pretendent serioz për Topi i Artë.
Kahn vuri në dukje formën e Olise në javët e fundit, duke theksuar ndikimin e tij gjithnjë e më të madh në lojën sulmuese të Bayernit dhe qëndrueshmërinë e tij në nivelin më të lartë.
“Nëse e shikoni lojën e tij në javët e fundit, Michael Olise është padyshim në rrugën e duhur për të fituar Topin e Artë”, tha Kahn.
Sulmues francez ka qenë një figurë kyçe për Bayernin këtë sezon, duke regjistruar 18 gola dhe 25 asistime në 43 paraqitje në të gjitha garat, duke forcuar më tej reputacionin e tij si një nga lojtarët më të spikatur në futbollin evropian.
Olise zhvilloi dy ndeshje të jashtëzakonshme për Bayernin ndaj Real Madridit, ku bavarezët kaluan në gjysmëfinale pasdy fitoreve në dy ndeshje 1-2 dhe 4-3. /Telegrafi/