LeBron James i padiskutueshëm vendosi mëngjesin e sotëm (e enjte) një tjetër rekord në ligën më të fortë të basketbollit, NBA, pasi tejkaloi Kareem Abdul-Jabbar në vitin 2023 dhe u bë koshashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në NBA.

Konkretisht, James i shkëlqyer e tejkaloi qendrën legjendare të ndeshjen e fundit të luajtur në numrin e koshave të shënuar nga fusha në NBA (15,838 pikë).

Ai e arriti rekordin në çerekun e parë të ndeshjes kundër Denver Nuggets, me një gjuajtje me rikthim nga gjysmë distanca.

Abdul-Jabbar shënoi 15,837 gjuajtje nga fusha gjatë karrierës së tij 20-vjeçare në NBA dhe shumë menduan se ai rekord që zgjati 37 vjet nuk do të thyhej kurrë.

Më parë, James e kaloi Abdul-Jabbarin për sa i përket minutave, përpjekjeve për gjuajtje nga fusha dhe numrit të përgjithshëm të pikëve të shënuara (43,111 deri në këtë ndeshje).


Gjatë karrierës së tij 23-vjeçare, James ishte 22 herë pjesë e All-Star, më pas u zgjodh në 21 ekipe All-NBA, gjashtë herë në ekipin All-Defensive, ishte koshashënuesi më i mirë në sezonin 2008, katër herë kampion i NBA-së e shumë rekorde të tjera.

Këtë sezon, ai po luan në një nivel të lartë për LA Lakers, duke shënuar mesatarisht 21.6 pikë, 7.0 asistime dhe 5.6 kërcime për ndeshje. /Telegrafi/

NBABasketbollSport
telegrafi sport app