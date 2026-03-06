LeBron James rishkroi historinë, thyen një rekord që kishte qenë i padiskutueshëm për 37 vjet
LeBron James i padiskutueshëm vendosi mëngjesin e sotëm (e enjte) një tjetër rekord në ligën më të fortë të basketbollit, NBA, pasi tejkaloi Kareem Abdul-Jabbar në vitin 2023 dhe u bë koshashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në NBA.
Konkretisht, James i shkëlqyer e tejkaloi qendrën legjendare të ndeshjen e fundit të luajtur në numrin e koshave të shënuar nga fusha në NBA (15,838 pikë).
Ai e arriti rekordin në çerekun e parë të ndeshjes kundër Denver Nuggets, me një gjuajtje me rikthim nga gjysmë distanca.
Abdul-Jabbar shënoi 15,837 gjuajtje nga fusha gjatë karrierës së tij 20-vjeçare në NBA dhe shumë menduan se ai rekord që zgjati 37 vjet nuk do të thyhej kurrë.
Më parë, James e kaloi Abdul-Jabbarin për sa i përket minutave, përpjekjeve për gjuajtje nga fusha dhe numrit të përgjithshëm të pikëve të shënuara (43,111 deri në këtë ndeshje).
Gjatë karrierës së tij 23-vjeçare, James ishte 22 herë pjesë e All-Star, më pas u zgjodh në 21 ekipe All-NBA, gjashtë herë në ekipin All-Defensive, ishte koshashënuesi më i mirë në sezonin 2008, katër herë kampion i NBA-së e shumë rekorde të tjera.
Këtë sezon, ai po luan në një nivel të lartë për LA Lakers, duke shënuar mesatarisht 21.6 pikë, 7.0 asistime dhe 5.6 kërcime për ndeshje. /Telegrafi/