LDM: Të shqyrtohet iniciativa për integrim gradual të Maqedonisë në BE
Lidhja Demokratike e mbështet orientimin strategjik të Republikës së Maqedonisë për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian dhe konsideron se procesi i integrimit evropian duhet të vazhdojë me dinamikë të përforcuar dhe me një perspektivë të qartë evropiane.
"Në vitet e kaluara, Maqedonia ka zbatuar një numër të konsiderueshëm reformash thelbësore, ka harmonizuar një pjesë të madhe të legjislacionit të saj me të drejtën e Bashkimit Evropian, ka vendosur një ekonomi tregu funksionale, ka forcuar mekanizmat për luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe ka harmonizuar plotësisht politikën e saj të jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes me politikat e BE-së. Si partner kredibil i BE-së, Maqedonia meriton vlerësimin e rezultateve të arritura përmes hapjes dhe mbylljes formale të një numri më të madh të klasterëve dhe kapitujve negociues", thonë nga LDM.
Lidhja Demokratike propozon që Qeveria të shqyrtojë iniciativën për integrim gradual të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe, në bazë të një analize të thelluar, si dhe konsultimeve më të gjera eksperte dhe politike, të ndërtojë një qëndrim të qartë shtetëror për këtë çështje.
Nëse vazhdohet të insistohet në ndryshime kushtetuese si kusht për përparim në procesin e negociatave, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë duhet t’i kërkojë Bashkimit Evropian të miratojë konkluzione të qarta dhe detyruese me të cilat garantohet se gjuha maqedonase do të jetë gjuhë zyrtare e BE-së pas anëtarësimit të Maqedonisë, se çështjet e identitetit nuk mund të jenë bazë për bllokime ose veto të reja në të ardhmen, si dhe të sigurohet parimi i reciprocitetit në lidhje me të drejtat e maqedonasve në Bullgari.
Lidhja Demokratike këmbëngul në arritjen e një konsensusi më të gjerë politik dhe qytetar për të gjitha çështjet që lidhen me integrimin evropian të vendit. Në kushte të sfidave komplekse gjeopolitike, është e domosdoshme të sigurohet unitet rreth së ardhmes evropiane të Maqedonisë, pa vënë në dyshim identitetin kombëtar maqedonas, gjuhën dhe vazhdimësinë kulturo-historike.