Lavdim Pireva i ashpër me Prishtinën: Nuk bëhen prova në finale të Superkupës
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, vjen analiza e gazetarëve të Telegrafit, të cilët diskutuan gjerësisht për zhvillimet aktuale në futbollin vendor dhe ndërkombëtar. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Golden Eagle dhe Exfis.
Gazetari Lavdim Pireva, ka shprehur hapur pakënaqësitë e tij ndaj menaxhimit të Prishtinës dhe mënyrës se si trajneri ka menaxhuar repartin defensiv gjatë pjesës vjeshtore.
Ai gjithashtu ka përmendur edhe largimin e Gentrit Salihut, të cilin e vlerësoi si një lojtar që nuk ka marrë vlerësimin e duhur te kryeqytetasit.
“Ramiz Bytyqi ende luante standard domethënë, kjo ishte kritika ime. Saletici ka qenë një prej lojtarëve më të mirë të Prishtinës në stinorin vjeshtor edhe me e qitë Ramiz Bytyqin mbrojtës të majtë me luajt kur të djathtin nuk mund ta bëjë aq mirë”.
“Po tregohem pak i ashpër këtu nuk është zakon i imi, por mendoj që Saletici është mbrojtës me shumë vlera dhe me e lënë në bankë, edhe me e qitë jashtë pozicionit natyral, një mbrojtës që pozicionin natyral nuk e bën aq mirë, mu duk shumë gabim”.
“Në lojë të Superkupës nuk provohet, sepse i ka pasur pesë miqësore. Edhe ishte dashur në atë lojë me provu, tash çka është edhe një gjë e keqe te Prishtina, Gentrit Salihu lirohet prej kontratës dhe shkon nënshkruan te Lokomotiva e Zagrebit”.
“Domethënë ty një lojtar që e ke ti aty edhe shkon te Lokomotiva, ekip në Superligën e Kroacisë plus ai te Prishtina në tri-katër ndeshjet e fundit ishte standard dhe unë mendoj që nuk i është bërë vlerësimi i duhur”, ka thënë Pireva.
