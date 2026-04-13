Lauren Sanchez flet për zgjerimin e familjes me Jeff Bezos: Nesër do të lindja një fëmijë tjetër
Lauren Sanchez ka folur së fundmi për mundësinë e zgjerimit të familjes me bashkëshortin e saj, miliarderin Jeff Bezos.
Në një intervistë për The New York Times, ajo u shpreh me humor se do të ishte e gatshme të kishte edhe një fëmijë tjetër, duke thënë: “Sot do të lindja një tjetër, menjëherë”.
Megjithatë, më vonë një zëdhënës i saj sqaroi se ajo nuk është aktualisht shtatzënë dhe se deklarata ishte thënë në mënyrë figurative, duke reflektuar më shumë dëshirë apo emocion sesa një plan konkret.
Lauren dhe Jeff
Sanchez dhe Bezos janë martuar më 27 qershor 2025 në një ceremoni luksoze në Venecia, një ngjarje që tërhoqi vëmendje të madhe mediatike dhe bashkoi familjet e tyre.
Të dy kanë një familje të madhe nga lidhjet e mëparshme.
Bezos ka katër fëmijë nga martesa me ish-bashkëshorten MacKenzie Scott, ndërsa Sanchez ka tre fëmijë nga marrëdhënie të mëparshme.
Ajo ka treguar se një nga momentet më emocionuese të dasmës ishin fjalimet e fëmijëve të tyre, të cilat e bënë ceremoninë shumë personale dhe të veçantë.
Sanchez theksoi se për të, familja dhe momentet me fëmijët janë pjesa më e rëndësishme e jetës, duke e bërë këtë kapitull të ri në jetën e saj edhe më kuptimplotë.
Në përgjithësi, deklarata e saj ka ngjallur shumë reagime në media, duke u interpretuar si një shprehje dashurie dhe lumturie në martesën e saj me Bezos. /Telegrafi/