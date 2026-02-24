LAMTUMIRË, QIELL I KALTËR
Nga: Roger Waters (Pink Floyd, albumi The Wall, 1979)
Përkthimi: Agron Shala
(Shih, nënë. Një aeroplan është lartë në qiell)
A i pe të frikësuarit?
A i dëgjove bombat që binin?
A ke pyetur ndonjëherë
Pse duhej të vraponim për strehim
Kur premtimi i një bote të re të guximshme
Shpalosej nën qiellin e kaltër të kthjellët?
A i pe të frikësuarit?
A i dëgjove bombat që binin?
Flakët janë shuar prej kohësh
Por dhimbja ende vazhdon
Lamtumirë qiell i kaltër
Lamtumirë qiell i kaltër
Lamtumirë
Lamtumirë
