Lamborghini ndalë prodhimin e veturës së saj të parë elektrike, e quan “një hobi të shtrenjtë”
Kanë kaluar gati tre vjet që kur Lamborghini bëri të paimagjinueshmen dhe prezantoi një makinë elektrike.
Edhe pse ishte vetëm një koncept, Lanzador u prezantua si një dritare në të ardhmen e automjeteve elektrike të Sant’Agata Bolognese, me plane për të lansuar një version prodhimi në vitin 2028.
Megjithatë, nuk u desh shumë kohë që marka ekzotike italiane të kuptonte se klientët e nivelit të lartë do të ngurronin të blinin një makinë pa motor me djegie të brendshme.
Në fund të vitit 2024, lansimi i modelit u shty me një vit të plotë, në vitin 2029. Tani, Lanzador tërësisht elektrik është anuluar, transmeton Telegrafi.
Drejtori ekzekutiv i Lamborghini-t, Stephan Winkelmann, pranoi në një intervistë me The Sunday Times se audienca e synuar e firmës ka pak dëshirë të kalojë në automjete elektrike, duke thënë se interesi për një makinë të tërbuar pa një motor V8 ose V12 është "afër zeros".
Kryesuesi pranon se Lamborghini-t i duhej më shumë se një vit për të vendosur nëse Lanzador duhet të arrijë në linjën e montimit. Pas debateve të gjera të brendshme dhe takimeve me klientët dhe tregtarët, kompania zgjodhi të mbyllte makinën në fund të vitit 2025.
Ekzekutivi 61-vjeçar gjerman i sheh automjetet elektrike si një "hobi të shtrenjtë", që kërkon një shpenzim të konsiderueshëm financiar me pak kthim.
"Investimi i madh në zhvillimin e plotë të automjeteve elektrike kur tregu dhe baza e klientëve nuk janë gati do të ishte një hobi i shtrenjtë dhe financiarisht i papërgjegjshëm ndaj aksionarëve, klientëve [dhe] punonjësve tanë dhe familjeve të tyre", shtoi ai.
Por Lanzador nuk ka vdekur plotësisht. Marka në pronësi të Audi synon të lansojë një version hibrid plug-in me një motor benzine deri në fund të dekadës.
Në mënyrë të ngjashme, Urus i gjeneratës së ardhshme nuk do të bëhet plotësisht elektrik, me Winkelmann që pretendon se Lamborghini "nuk mund të rrezikonte [një Urus EV]" nga frika se nuk do të shitej.
Në vend të kësaj, Urus i ri, që do të vijë afërsisht në të njëjtën kohë me Lanzador, do të mbajë një konfigurim hibrid plug-in.
Edhe pse BE po u bën presion prodhuesve të automjeteve që të ndjekin automjete elektrike dhe të dekarbonizojnë linjat e tyre, Lamborghini po i përmbahet fort motorëve me djegie.
Winkelmann argumenton se automjetet elektrike nuk arrijnë të ofrojnë “lidhjen emocionale” të një makine me benzinë.
Zgjedhja e rrugës së automjeteve hibride plug-in shihet si kompromisi më i mirë, duke i kënaqur si rregullatorët ashtu edhe blerësit. /Telegrafi/