Lajmëtari australian i qytetit thyen rekordin Guinness për personin më të zhurmshëm në botë
A ka gjë më të kënaqshme për një njeri, puna e të cilit është të bërtasë sesa të cilësohet si personi më i zhurmshëm në botë?
Ky nder i është dhënë Joseph McGrail-Bateup, një pastrues profesionist australian i kondicionerëve dhe lajmëtar nderi i qytetit, transmeton Telegrafi.
Rekordet botërore Guinness javën e kaluar pranuan se banori 58-vjeçar i Canberras regjistroi britmën më të lartë të ndonjëherë nga një individ. Ai bërtiti "tani" me 122.4 decibel.
Kjo theu rekordin e mëparshëm prej 121.7 dB të vendosur nga mësuesja e shkollës së Irlandës së Veriut, Annalisa Flanagan në vitin 1994.
Ajo kishte bërtitur që të shponte veshin. Kjo është në diapazonin e zhurmës së një sharre zinxhiri, një aeroplani reaktiv që ngrihet dhe një sirenë ambulance në distancë të afërt.
Falë për të gjithë në afërsi të tij, përpjekja për rekord nuk ishte diçka për të cilën McGrail-Bateup mund të stërvitej, tha ai të martën.
“Nuk ka asnjë mënyrë që të mund të praktikosh vërtet për të. Duhet ta mbash vetëm për ditën, veçanërisht me përpjekjen për rekord botëror”, tha McGrail-Bateup.
“Më duheshin shtatë përpjekje vetëm për një fjalë, që ishte fjala ‘tani’, dhe zëri im u ndërpre edhe për dy ditët në vijim. Ishte i ngjirur. Ishte e tmerrshme. Pra, jo, nuk mund të praktikosh vërtet për të. Por është shumë argëtuese kur e bën”, shtoi ai.
McGrail-Bateup e konsideronte veten burrin më të zhurmshëm në botë dhe jo personin më të zhurmshëm, tha ai. Nuk kishte rekord të mëparshëm për burrin më të zhurmshëm.
“Jam i kënaqur që ajo (Flanagan) arrin ta mbajë rekordin e saj. Pra, ajo është ende gruaja më e zhurmshme në botë dhe unë jam mashkulli më i zhurmshëm në botë”, tha McGrail-Bateup.
McGrail-Bateup tha se hasi rastësisht rekordin e Flanagan kur kërkoi pa sukses në Librin e Rekordeve Botërore Guinness për bëma në fushën e të qarit në qytet.
Ai u bë shumë i zhurmshëm kur u emërua lajmëtari zyrtar i qytetit të kryeqytetit kombëtar, Kanberrës, në vitin 2017. Është një rol nderi dhe me kohë të pjesshme i krijuar nga qeveria lokale, të cilin ai e konsideron "pak argëtues". Emri i tij i lajmëtarit të qytetit është Lord Joseph. /Telegrafi/