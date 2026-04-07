"Lajme të mira" priten së shpejti, pasi Pakistani i kërkon Trump të zgjasë afatin për Iranin
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif u ka kërkuar palëve ndërluftuese të respektojnë një armëpushim dyjavor, për të "lejuar diplomacinë të arrijë përfundimin përfundimtar të luftës" në një postim në X.
Ai gjithashtu i ka kërkuar presidentit të SHBA-së, Donald Trump të zgjasë afatin e tij për Iranin me dy javë dhe që Irani të rihapë Ngushticën e Hormuzit gjatë asaj periudhe dyjavore, transmeton Telegrafi.
Një burim rajonal tha se "priten disa lajme të mira nga të dyja palët së shpejti" dhe se diskutimet u drejtuan drejtpërdrejt nga shefi i ushtrisë së Pakistanit, Feldmarshal Asim Munir.
Burimi shtoi se një marrëveshje pritet të mbyllet sonte.
Shtëpia e Bardhë tha të martën se Trump është njoftuar për armëpushimin e propozuar të Sharif dhe se "do të vijë një përgjigje".
Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë në "negociata të nxehta" mbi luftën me Iranin, duke refuzuar të japë detaje mbi bisedimet.
Pakistani, së bashku me Egjiptin, Turqinë dhe Arabinë Saudite, ka vepruar si ndërmjetës midis vendeve ndërluftuese.
“Përpjekjet diplomatike për zgjidhjen paqësore të luftës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme, të fuqishme dhe me potencialin për të çuar në rezultate thelbësore në të ardhmen e afërt”, tha Sharif në postimin e tij, në të cilin ai etiketoi zyrtarët dhe negociatorët amerikanë dhe iranianë. /Telegrafi/