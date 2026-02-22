La Liga do të hetojë thirrjet e urrejtjes për Vinicius Jr gjatë ndeshjes Osasuna - Real Madrid
Sulmuesi i Real Madrid, Vinicius Junior, u përball me një atmosferë të tensionuar dhe kërcënuese gjatë humbjes 2-1 ndaj Osasuna në stadiumin El Sadar.
Disa tifozë thuhet se kanë brohoritur “Vinicius, muerete” (“Vinicius, vdis”), një thirrje kërcënuese që ka shkaktuar shqetësim në komunitetin e futbollit spanjoll.
Megjithatë, sulmuesi brazilian arriti të shënojë golin e barazimit për Real Madrid në minutën e 73-të, duke demonstruar profesionalizmin dhe fokusin e tij pavarësisht presionit.
LaLiga ka konfirmuar se po heton incidentin dhe po shqyrton pamjet që tregojnë thirrjet kërcënuese, me qëllim marrjen e masave disiplinore të nevojshme për të parandaluar ngjarje të ngjashme në të ardhmen.
Federata dhe autoritetet sportive kanë theksuar rëndësinë e sigurisë së lojtarëve dhe respektit në stadiume, duke u bërë thirrje tifozëve për të ruajtur një sjellje sportive.
Incidenti i Vinicius Junior vjen në një kohë kur futbollisti brazilian po rikuperohet nga sfidat jashtë fushe, pasi ai edhe në Portugali u fye në baza racore nga futbollisti argjentinas i Benficas, Prestianni. /Telegrafi/